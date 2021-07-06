?>?> استمرار خروقات العدوان بالحديدة وإصابة 3 يمنيين بصعدة - اسلام تايمز
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الثلاثاء 6 تموز 2021 ساعة 11:09

استمرار خروقات العدوان بالحديدة وإصابة 3 يمنيين بصعدة

استمرار خروقات العدوان بالحديدة وإصابة 3 يمنيين بصعدة
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 163 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة، و14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 45 قذيفة و132 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء المنظر وحيس والتحيتا والفازة والجبلية وكيلو16.

وفي محافظة صعدة أكد المصدر إصابة امرأة بجروح نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قري آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على البقع قبالة نجران، و غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأشار إلى أن الطيران استهدف بـ 11 غارة مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن ثلاث غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.
مصدر : وكالات
رقم : 941864
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