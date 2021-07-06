إيران: أضرار طفيفة وقعت في موقع نووي قرب طهران

وقال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي: "الحادثة التي تعرض لها مبنى تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى إيجاد حفرة في سقف المبنى فقط"، مشيرا إلى أن "الصورة عبر الأقمار الصناعية التي نشرتها وسائل الإعلام التقطت أثناء إزالة السقف وتغييره".



وأضاف ربيعي: "العمليات التخريبية التي تتعرض لها منشآتنا النووية لن تؤثر على نشاطنا النووي"، مؤكدا أن "قدرات إيران النووية ازدادت بعد كل عمل تخريبي تعرضت له".



وفي 23 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن إحباط محاولة تخريبية استهدفت مبنى لها في كرج، مضيفة "أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية، ولم يؤثر على أنشطة إيران النووية".