?>?> الخارجية الإيرانية: حكومة رئيسي ستلتزم بأي اتفاق حول الإتفاق النووي - اسلام تايمز
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الثلاثاء 6 تموز 2021 ساعة 11:55

الخارجية الإيرانية: حكومة رئيسي ستلتزم بأي اتفاق حول الإتفاق النووي

الخارجية الإيرانية: حكومة رئيسي ستلتزم بأي اتفاق حول الإتفاق النووي
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، "مواقف ايران بشأن الاتفاق النووي والغاء العقوبات جزء من مواقف النظام المبدئية وهي لن تتغير بتغيير الحكومة".

وأضاف "في حال تم الاتفاق بين ايران واطراف الاتفاق النووي فإن حكومة السيد ابراهيم رئيسي ستكون ملتزمة به، فالجمهورية الاسلامية وخلافا لبعض الدول، تعتبر الوفاء بالتعهدات، اصل من اصول سياستها الخارجية".

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن نظرة بلاده للمفاوضات مع المملكة العربية السعودية إيجابية، مشيراً إلى أن "طهران ترحب بالحوار مع الرياض".

وأوضح خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي بمبنى وزارة الخارجية عند سؤاله على ما ذكره وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأسبوع الماضي، بأن المملكة منفتحة على الحوار مع إيران بشرط أن تؤكد طهران التزامها بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، قائلاً "يجب أن يعرف المسؤولون السعوديون أن إيران، بناءً على مواقفها المبدئية، كانت تريد دائمًا أن تحافظ دول المنطقة على السلام والأمن في منطقة الخليج الفارسي".

وأضاف قائلاً "لطالما رحبنا بالحوار لتحقيق نتائج إيجابية ونظرتنا للمفاوضات مع السعودية ايجابية".


 
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