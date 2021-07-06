حالة الطقس في سوريا خلال الأيام المقبلة

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية ،في نشرتها صباح الثلاثاء، أن يكون الجو صحواً بشكل عام وغائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم العالية فوق المنطقة الساحلية وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.درجات الحرارة المتوقعة لأيام