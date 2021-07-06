الأمن الداخلي الإيراني يعتقل عناصر خلية ‘‘إرهابية‘‘ جنوب البلاد

وجاء في بيان اصدرته قوى الامن الداخلي بهذا الصدد ،اليوم الثلاثاء: ان خلية مخربة كانت قد بادرت للتخطيط والتآمر المسلح داخل البلاد بهدف ضرب الامن العام الا ان قوى الامن الداخلي ومن خلال عمليات الرصد والسيطرة الاستخبارية وفي ظل الجهود الدؤوبة المبذولة ليل نهار تمكنت من كشف واعتقال العناصر الرئيسية لهذه الخلية في المحافظات الجنوبية للبلاد .



واضاف: اتضح في هذا الاطار في ضوء التحقيقات الفنية اللازمة بان هذه الخلية تابعة لزمر ارهابية متواجدة خارج البلاد ويتم دعمها وتوجيهها من قبلها.



وختم البيان: سيتم لاحقا الاعلان للشعب الايراني الابي والعزيز عن نتائج التحقيقات التخصصية.