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الثلاثاء 6 تموز 2021 ساعة 13:12

روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد

روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
جاء ذلك خلال قيام الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء بافتتاح أكثر من 60 مشروعا وطنيا عبر آلية الفيديو ، وشملت هذه المشاريع مناطق تجارية وصناعية حرة ، اضافة الى مناطق اقتصادية خاصة.

واشار روحاني الى ان المناطق الحرة في مختلف النقاط الحدودية بلغت 15 منطقة ، وقال : ستتم زيادتها بسرعة نظرا لتأثيراتها الايجابية جدا على قطاعي الاقتصاد والعمل.

واكد الرئيس روحاني اهمية اكمال شبكة الطرق الحديدية خاصة ربط مدينة خرمشهر جنوب البلاد بمدينة البصرة العراقية ، مشيرا الى اهمية هذا الربط ، وقال : بما أن السكك الحديدية العراقية متصلة بسوريا فهذا يعني ان الارتباط مع العراق يعني ربط الخليج الفارسي بالبحر المتوسط ، وهذا ما سيكون على اولويات الحكومة القادمة.

هذا وكان الرئيس روحاني قد رعى اليوم الثلاثاء عبر دائرة الفيديو، مراسم افتتاح مشاريع وطنية في المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الحرة بقيمة ثلاثة آلاف و 105 مليار تومان .

وجرى تدشين 62 مشروعا في مجالات الإنتاج الاقتصادي والبنية التحتية في محافظات أذربايجان الشرقية والغربية ( شمال غرب) وجيلان (شمال) وسيستان وبلوشستان ( جنوب شرق).

وتم تنفيذ هذه المشاريع في المناطق التجارية والصناعية الحرة في ماكو وجابهار وارس وانزلي، حيث وفرت هذه المشاريع، فرص عمل مباشرة لألف و638 شخصا.

و تم تشغيل 38 مشروعا إنتاجيا واقتصاديا بقيمة استثمارية تصل إلى 1514 مليار تومان وخلق فرص عمل لـ 663 شخصا في منطقة ارس التجارية الحرة (شمال غرب البلاد).

كما تم تدشين أربعة مشاريع إنتاج وبنية تحتية في منطقة ماكو التجارية والصناعية الحرة بقيمة استثمارية 758 مليار تومان وخلق فرص عمل لـ 360 شخصا.

وفي منطقة أنزلي الحرة التي تقع شمال البلاد، تم تنفيذ 14 مشروعا اقتصاديا وإنتاجيا بقيمة استثمارية 616 مليار تومان وخلق فرص عمل لـ 446 شخصا.

كما تم اليوم افتتاح 6 مشاريع اقتصادية وإنتاجية وبنية تحتية في منطقة جابهار التجارية والصناعية الحرة (جنوب شرق البلاد) بائتمان استثماري قدره 216 مليار تومان وتوظيف 169 شخصا.
رقم : 941889
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