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الثلاثاء 6 تموز 2021 ساعة 13:22

رئيس الارکان يبحث مع قادة الحرس الثوري الاحداث في محيط ایران

رئيس الارکان يبحث مع قادة الحرس الثوري الاحداث في محيط ایران
وفي هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مقر قيادة القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية بحضور رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وقائد القوة البرية للحرس العميد محمد باكبور وكذلك قادة المقرات التابعة لهذه القوة، تم تقديم تقارير منفصلة ودراسة الجهوزيات الدفاعية والعسكرية في المناطق ذات الصلة.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة التحركات والاحداث الامنية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الامنية والدفاعية والعسكرية المختلفة في توفير الامن المستديم وتعميق الرصد الاستخباري على التحركات في المناطق المحيطة بالبلاد.

وفي الاجتماع اشاد اللواء باقري بالجهود الدؤوبة للقوة البرية لحرس الثورة في توفير الامن المستديم في المناطق الحدودية خاصة شمال غرب وجنوب شرق البلاد وقال: رغم مؤامرات ومخططات الاعداء في توسيع نطاق التهديد في المناطق الحدودية والمحيطة ببلادنا العزيزة والتي تجري بهدف التعويض عن هزائمهم المتسلسلة في المنطقة، فان امن الحدود بفضل الباري تعالى يحظى في جميع المؤشرات بنمو ايجابي وباعث على الاطمئنان بما يشير الى الجهود المؤثرة والفاعلة والمثمرة للقوة البرية لحرس الثورة وسائر القوات التي تتولى مهمة الحفاظ على امن الحدود.

واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اهمية وتاثير المشاركة ودور السكان المحليين في الحفاظ على امن الحدود واضاف: ان اجراءات دعم الشعب والشرائح الضعيفة والاستفادة من الطاقات العمرانية والخدمية المختلفة للقوات المسلحة في دعم الحكومة ومعالجة الحرمان، تعد استراتيجية بيّنة وواضحة بصورة جيدة في المناطق التي تتولى المهام فيها القوة البرية للحرس الثوري.
رقم : 941898
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