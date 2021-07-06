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الثلاثاء 6 تموز 2021 ساعة 15:06

استمرار الاحتلال الأمريكي بسرقة الثروات السورية

استمرار الاحتلال الأمريكي بسرقة الثروات السورية
فبالتزامن مع سرقته للنفط السوري يواصل المحتل الأمريكي ترحيل (القمح) السوري إلى خارج الحدود انسجاما مع مخططات قانون "قيصر" الأمريكي، عبر تكريس ضغط عميق على (الخبز) وإحراج خطط الحكومة السورية لتأمين هذه السلعة الاستراتيجية لشعبها.

وفي هذا الصدد افادت مصادر محلية بأنه قبل أيام واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ثروات سورية حيث أخرجت 45 آلية محملة بالقمح والنفط من منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي بالتوازي مع إدخالها معدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها في المحافظة.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ناحية اليعربية أن رتلاً من 45 شاحنة وصهريجاً محملة بالقمح والنفط غادرت منطقة رميلان ودخلت معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

ولفتت المصادر إلى أن رتلاً من 27 شاحنة محملة بمواد ومعدات لوجستية أدخلتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية عبر المعبر ذاته واتجهت إلى رميلان لدعم قواتها الموجودة هناك.

وأخرجت قوات الاحتلال أمس 37 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وعدة شاحنات وبرادات إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ويقول محللون سياسيون أن الاحتلال الأمريكي لم يكتفِ بسرقة خيرات السوريين وثرواتهم الباطنية والزراعية، بل يعمل على تضييق الخناق على الشعب السوري أكثر من خلال تطبيق عقوبات جائرة بحق السوريين، مثل "قانون قيصر"الجائر، الذي يهدف إلى إذلال الشعب السوري بلقمة عيشه وسرقة ثرواته الطبيعية، فالولايات المتحدة تسرق ما بين 140 ألف إلى 150 ألف برميل يومياً من حقول النفط السورية الواقعة تحت سيطرتهم في محافظتي الحسكة ودير الزور".

ما تقوم به واشنطن هو ارهاب اقتصادي، ويجب على العالم أن يتحرك حيال ما يحصل لأن استمرار واشنطن بهذا الاعتداء على كرامات الشعوب وسيادتها سيكلف العالم أكثر من ذلك في المستقبل القادم ولا يعتقد أحد أن على رأسه "خيمة" فالجميع مستهدف بالنسبة للولايات المتحدة وهي تريد سرقة جميع شعوب الارض لكي تُبقي اقتصادها بأفضل حال ممكن.

 
رقم : 941914
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