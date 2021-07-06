الجيش العراقي يحبط محاولة ’داعش’ تفجير أبراج للطاقة شمالي بغداد

وذكرت الخلية في بيان، أن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال عملية امنية واسعة وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية واستخبارات مكافحة الإرهاب وجهاز الامن الوطني، تمكنت من احباط محاولة لعصابات "داعش" الإرهابية لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية".



وأضافت، ان "العملية جاءت بعد رصد مجموعة مكونة من ثلاثة إرهابيين بواسطة الكاميرات الحرارية، تم معالجتهم بواسطة نصب كمين محكم لهم من قبل الفوج الثالث لواء (59) ضمن مناطق شمالي بغداد".



واشارت الخلية الى، انه "تم إصابة أحد الارهابيين، بينما لاذ البقية بالفرار بعد حملهم للإرهابي المصاب، حيث شرعت قوة أمنية بملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم".