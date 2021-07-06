إدلب على طاولة ‘‘أستانا‘‘ هل من حلول ؟

وأكدت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان، مشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن في الاجتماع المقرر، وجاء فيه "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن أكد مشاركته في الاجتماع المقبل المقرر في 7 و 8 يوليو الحالي".



وبحسب وزارة الخارجية، فإنه "في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا، سيرأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، والجانب الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، فيما يمثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال، على حين يترأس وفد "المعارضة السورية" أحمد طعمة وعن وفد الحكومة السورية معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان".



ومن المقرر عقد هذا الحدث ضمن تدابير الحجر الصحي، ونظرا للوضع الوبائي المنتشر (كورونا) في مدينة نور سلطان، فإن عدد المشاركين في الاجتماع سيكون محدودا، بحسب بيان الخارجية.



من جهته قال معاون وزير الخارجية والمغتربين ورئيس الوفد السوري إلى المحادثات أيمن سوسان إن "أجندة وفد الجمهورية العربية السورية ستتركز على الرسالة التي وجهها السوريون خلال الانتخابات الرئاسية، برفض أي تدخل بالشأن السوري وتمسكهم باستقلاليتهم وسيادة بلادهم وأن مستقبل سوريا هو حق حصري للسوريين، وكذلك على إنهاء الاحتلال، والممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام التركي في سوريا".



في حين كشفت المعارضة السورية، أن مسألة استمرار المعابر الإنسانية بتقديم المساعدات ستكون حاضرة على رأس أجندة اجتماعات "أستانة-16" بالعاصمة الكازاخية نور سلطان.



وفي السياق وبعد تصعيد الجيش السوري لقصفه عبر الطيران الحربي والمدفعية وراجمات الصواريخ لمناطق تواجد المسلحين في خط الجبهة في منطقة ادلب، وتحديدا في منطقة جبل الزاوية والبارة وجبل الاربعين، والمناطق المحيطة بمدينة اريحا ومنطقة محبل، والعمل على تدمير الدشم ومواقع المسلحين وتحصيناتهم، واشغالهم عسكريا على خط الجبهة.



وتشير المعلومات إلى ان هناك اتفاقا روسيا تركيا بخصوص التوصل لحل في ادلب بدون عمل عسكري، يتوقع العديد من المصادر ان يكون انسحاب المسلحين من جبل الزواية بشكل كامل، وسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من محيط الطريق الدولي، مع دخول الشرطة العسكرية الروسية والتركية الى تلك المنطقة، بالاضافة الى فتح الطريق الدولي الواصل بين حلب واللاذقية، تنفيذا لاتفاقات استانا وسوتشي، وان ما جرى من قصف هو عبارة عن ضغط عسكري بسيط، لايصال رسالة للمجموعات المسلحة. وترجح المصادر ان هذا الاتفاق سيتم الاعلان عنه في اجتماع استانا القادم، وسيتم تنفيذه من قبل الاتراك.



و المؤشرات تدل ان اجتماع استانا هذه المرة سيكون حاسما بخصوص فتح الطريق الدولي، والمعلومات تتوقع ان الاتفاق التركي الروسي سيشهد النور خلال الاجتماع، وان هناك مواضيع عديدة ستبحث منها ملف المفقودين والمخطوفين والاسرى، وهذا كله تحضير لما سيتم من بعد ذلك حول المعابر وتحديدا ان الامريكي يضغط على الروسي من اجل اطالة امد تداول الملف الانساني في سوريا.



ويقول خبراء سياسيون أن روسيا تحاول إفهام القيادة التركية أن التنسيق مع روسيا هو أفضل السبل للوصول إلى تفاهمات تضمن مصالح البلدين، وروسيا وسورية تحاول سحب آخر أوراق فكرة الحزام الأمني التركي في سورية، بالتنسيق في ادلب وما حولها.



وبالتالي فإن منطقة إدلب على موعد قريب من الحراك وعلى ما يبدو سيكون سياسيا وليس عسكريا، أما روسيا فهي تعمل على سحب ورقة ادلب من يد الامريكي وحلف الناتو ليس فقط من اجل الدولة السورية ايضا كونه يتعلق بامن روسيا الإستراتيجي.

