الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 تموز 2021 ساعة 17:47

آية الله رئيسي يرد على رسالة تهنئة بوتين

آية الله رئيسي يرد على رسالة تهنئة بوتين
ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، أن سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى روسيا "كاظم جلالي" ، التقى اليوم (الثلاثاء) بالمساعد الخاص لرئيس روسيا "أندريه فورسينكو"  ، حيث سلمه رسالة الرئيس المنتخب اية الله ابراهيم رئيسي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على رسالة التهنئة التي بعثها اليه.

وعبر جلالي خلال اللقاء عن أمله في أن تكون الفترة الرئاسية الجديدة في إيران فترة نمو وازدهار للتعاون الثنائي بين إيران وروسيا.

كما أثار قضية مشاكل الطلاب ورجال الأعمال الإيرانيين بعد حظر الدخول إلى روسيا ودعا إلى حل هذه المشاكل.

بدوره اعتبر مساعد الرئيس الروسي تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية في ظل الاوضاع العالمية المعقدة بأنه ضرورة حتمية وقال: "أعتقد اعتقادا راسخا أن صمود واستقامة واستقلال الجمهورية الإسلامية الايرانية نموذج للكثير من الدول وان إيران واحدة من أكثر دول العالم  استقلالا".

كما تطرق فورسينكو الى مشاكل الطلاب الإيرانيين ورجال الأعمال الذين يدخلون روسيا وقال "سأتحدث مع المسؤولين الحكوميين ونائب رئيس الوزراء ووزارة العلوم حول هذا الموضوع وسأحاول حل العقبات القائمة ، بما في ذلك قضية التطعيم وإرسال اللقاحات".

وكان فلاديمير بوتين أول مسؤول أجنبي هنا آية الله ابراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.
رقم : 941932
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
6 تموز 2021
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
6 تموز 2021
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
6 تموز 2021
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
6 تموز 2021
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
5 تموز 2021
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
5 تموز 2021
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
5 تموز 2021
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة
5 تموز 2021
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
5 تموز 2021
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
3 تموز 2021
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
3 تموز 2021
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
3 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي