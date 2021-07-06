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الثلاثاء 6 تموز 2021 ساعة 17:49

المبعوث الأممي إلى سوريا يشارك في مفاوضات أستانا المرتقبة

المبعوث الأممي إلى سوريا يشارك في مفاوضات أستانا المرتقبة
وبحسب الخارجية الكازاخستانية، "سيرأس الوفد الروسي، في الاجتماع الدولي المقبل بشأن سوريا، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، وعن الجانب التركي – مدير عام العلاقات السياسية الثنائية بوزارة الخارجية التركية سيدات أونال، فيما سيترأس الوفد الإيراني، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، ويترأس نائب وزير الخارجية في سوريا أيمن سوسان، وفد الحكومة السورية وعن المعارضة السورية المسلحة، أحمد طعمة".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في وقت سابق، أن الجولة الـ16 من مفاوضات "مسار أستانا" بشأن سوريا ستعقد في العاصمة نور سلطان، يومي 7-8 تموز/يوليو الجاري. ومن المقرر أن يشارك ممثلون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

وسيتضمن جدول الأعمال القضايا التالية: الوضع "على الأرض" في سوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والوبائية، والمساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، واحتمالات استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وكذلك تدابير بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الكازاخستانية جولة لمباحثات أستانا حول سوريا في أيار/مايو 2021، إلا أنه تم إرجاؤها بسبب جائحة كورونا حسب ما أكده مسؤول إعلامي في وزارة الخارجية الكازاخستانية لوكالة "سبوتنيك".
رقم : 941934
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