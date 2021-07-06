أحدث العناوين :
صفي الدين: ما زال بامكاننا انقاذ لبنان قبل الكارثة الكبيرة
ميدفيديف: العلاقات الحالية بين روسيا والصين الأفضل تاريخيا
الوفد السوري يصل أستانا للمشاركة بالاجتماع الـ 16 حول الأزمة
استهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف في الانبار العراقية
الطائرات التركية تقصف قرية شمالي العراق
وراء الأكمة ما وراء سد النهضة.. اين تختبئ "اسرائيل"؟
المبعوث الأممي إلى سوريا يشارك في مفاوضات أستانا المرتقبة
آية الله رئيسي يرد على رسالة تهنئة بوتين
مقتل أحد عناصر " قسد " بريف دير الزور
محمد عبد السلام يلتقي رئيس لجنة الصليب الأحمر
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
7 July 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الثلاثاء 6 تموز 2021 ساعة 19:52
استهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف في الانبار العراقية
وقال المصدر إن "3 عبوات ناسفة انفجرت مستهدفة ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي بالقرب من ناحية الصقلاوية في محافظة الأنبار".
وأضاف أن "العبوات تسببت بضرر في احدى اطارات الرتل، دون وقوع إصابات بشرية" حسبما افادت قناة دجلة العراقية.
مصدر :
وكالات
رقم :
941949
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
6 تموز 2021
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
6 تموز 2021
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
6 تموز 2021
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
6 تموز 2021
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
5 تموز 2021
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
5 تموز 2021
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
5 تموز 2021
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة
5 تموز 2021
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
5 تموز 2021
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
3 تموز 2021
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
3 تموز 2021
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
3 تموز 2021
أحدث العناوين
صفي الدين: ما زال بامكاننا انقاذ لبنان قبل الكارثة الكبيرة
ميدفيديف: العلاقات الحالية بين روسيا والصين الأفضل تاريخيا
الوفد السوري يصل أستانا للمشاركة بالاجتماع الـ 16 حول الأزمة
استهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف في الانبار العراقية
الطائرات التركية تقصف قرية شمالي العراق
وراء الأكمة ما وراء سد النهضة.. اين تختبئ "اسرائيل"؟
المبعوث الأممي إلى سوريا يشارك في مفاوضات أستانا المرتقبة
آية الله رئيسي يرد على رسالة تهنئة بوتين
مقتل أحد عناصر " قسد " بريف دير الزور
محمد عبد السلام يلتقي رئيس لجنة الصليب الأحمر
روسيا تؤيد موقف دول ‘‘آسيان‘‘ من أزمة ميانمار
سماع اصوات مدفعيه ثقيلة في الجولان المحتل
رئيس بيلاروسيا يهدد بإغراق أوروبا بالمهاجرين
الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في بادية حماة الشرقية
إدلب على طاولة ‘‘أستانا‘‘ هل من حلول ؟
الجيش العراقي يحبط محاولة ’داعش’ تفجير أبراج للطاقة شمالي بغداد
146 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران
استمرار الاحتلال الأمريكي بسرقة الثروات السورية
الملك السعودي يستضيف سلطان عمان في نيوم الأحد المقبل
تركيا تعلن تسجيل أول 3 إصابات بمتحور "دلتا بلس"
الأكثر قراءة
اجتماع أميركي-فرنسي-سعودي حول الأزمة اللبنانية
الكاظمي لحلف الناتو: لن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات
العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي.. المحاولة اليائسة
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
الصحة اللبنانية: تسجيل 161 إصابة بفايروس كورونا
هجوم ‘‘إرهابي‘‘ على الجيش العراقي جنوبي كركوك
سیاسي عراقي : أكثر ما يدهشني غباء من يحسن الظن بأميركا
الفصائل الفلسطينية: لعدم مغادرة المخيمات في الشمال
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
كورونا في العراق.. تسجيل 30 وفاة و7300 إصابة جديدة
بدر: وضع العراق لن يهدأ في ظل تواجد القوات الاميركية
اليمن: القوة الصاروخية استهدفت قوى العدوان في مأرب بصاروخين بالستيين
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع نظيره البلجيكي العلاقات بين البلدين
ما الغاية الأمريكية من وراء إحياء الاتفاق النووي ؟
الصحة الإيرانية تمنح ترخيصا لثاني لقاح مضاد لكورونا مصنع محلياً
العميد حاجي زادة: العدو يسعى لتقسيم دول المنطقة
ملك الاردن يهنئ آية الله رئيسي ويؤكد على تعزيز العلاقات مع إيران
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
الأخبار الساخنة
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
إطلاق حملة "لا للإبعاد عن الأقصى" رفضا لسياسة الاحتلال
سوريا: ادعاءات مجموعة السبع تأتي للتغطية على رعاية الجماعات الإرهابية
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الأكثر بحثًا
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
المرشح السوري مرعي: مهما كانت نتيجة الانتخابات السورية سوف أقبل بها
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
إخترنا لکم
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي