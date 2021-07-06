استهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف في الانبار العراقية

وقال المصدر إن "3 عبوات ناسفة انفجرت مستهدفة ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي بالقرب من ناحية الصقلاوية في محافظة الأنبار".



وأضاف أن "العبوات تسببت بضرر في احدى اطارات الرتل، دون وقوع إصابات بشرية" حسبما افادت قناة دجلة العراقية.