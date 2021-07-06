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الثلاثاء 6 تموز 2021 ساعة 20:54

ميدفيديف: العلاقات الحالية بين روسيا والصين الأفضل تاريخيا

وقال ميدفيديف متحدثاً في مؤتمر عبر الإنترنت، تحت شعار "من أجل إسعاد الناس - مسؤولية الأحزاب السياسية": "بعد سبعة عقود، العلاقات الروسية الصينية قائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي وهي الأفضل في تاريخها".

وأشار ميدفيديف إلى أن الاتحاد السوفييتي كان أول دولة في العالم أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1949.

كما لفت ميدفيديف إلى أن روسيا والصين تدعوان إلى الامتثال للمعايير الدولية في الأسواق العالمية، وهو أمر مهم بشكل خاص في الظروف الحالية للحروب التجارية والعقوبات غير المشروعة.

وقال: "يدعو بلدانا إلى الالتزام بالمعايير الدولية في الأسواق العالمية، وهذا أمر بالغ الأهمية اليوم، خاصة خلال فترة الحروب التجارية المفروضة وضغط العقوبات غير المشروع".

وفي وقت سابق، صرح النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي، إيفان ميلنيكوف، أن لدى روسيا والصين إمكانات هائلة لتحقيق التوازن في جدول الأعمال الدولي من خلال علاقات التحالف، مشيرا إلى أنه لا يمكن تمهيد الطريق إلى عالم متعدد الأقطاب إلا من خلال التعاون الجيوسياسي.
مصدر : وكالات
رقم : 941960
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