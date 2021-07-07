وزير الخارجية الياباني سيزور إيران الشهر المقبل

وذكر التلفزيون أنه يتوقع ان يطلب مويتجي من إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني الجديد وشخصيات أخرى في حكومة رئيسي، العمل على تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيعلن عن رغبة اليابان في تعزيز صداقتها التقليدية مع إيران.



ومن المرجح أيضا أن يناقش وزير الخارجية الياباني والمسؤولون الإيرانيون حول المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.



كما يعتزم وزير الخارجية الياباني زيارة إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن وتركيا والعراق وقطر.



ومن المتوقع أن يحث موتجي في إسرائيل وفلسطين، الجانبين على الحفاظ على وقف إطلاق النار والعمل على منع الحرب.