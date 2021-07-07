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الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 09:20

موقف روسيا من انتاج إيران اليورانيوم المخصب حتى 20 %

موقف روسيا من انتاج إيران اليورانيوم المخصب حتى 20 %
وعلى حسابه على تويتر، أشار أوليانوف إلى أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن ، مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ، انتهج سياسة "الضغوط القصوى " ضد إيران. وأشار إلى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه "الحلقة المفرغة" هو استئناف محادثات فيينا.

وكتب الدبلوماسي الروسي الكبير على تويتر: "ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن إيران تعتزم إنتاج معدن اليورانيوم المخصب إلى 20 في المائة ، وان الولايات المتحدة ، بدورها ، حافظت على سياسة دونالد ترامب للضغوط القصوى وان "السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة المفرغة هو استئناف محادثات فيينا دون تأخير وإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل".
رقم : 942039
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