قائد عسكري إيراني يتوعّد بالرد على أية تهديدات بصفعات مدمرة

وأكد الادميرال کاویاني ،خلال جولة تفقدية في المنطقة البحرية الاولى للجيش الايراني، على الحفاظ على الجهوزية القتالية وعدّها تتمتع بكامل الاستعدادات القتالية.



ولفت مساعد قائد بحرية الجيش الايراني الى ان رسالة ايران الى الاصدقاء تتمثل بتعزيز السلام والامن في المنطقة، "ولكن اذا اراد بلدما اتخاذ مواقف تهديدية ازاء الجمهورية الاسلامية الايرانية فان رد فعلها سيتمثل بتوجيه صفعات مدمرة".



واشار الادميرال کاویاني الى توجيهات قائد الثورة القائمة على إعمار وتنمية سواحل مكران/ جنوب شرق/ عادّا هذه المنطقة التجارية بأنها تكتسب أهمية كبيرة للغاية على صعيد تنمية اقتصاد البلاد.



ووصف نظرة قائد الثورة الاسلامية بالحكيمة والمستقبلية لذلك فان طاقات جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما سلاح البحرية تتركز على تنمية واعمار هذه المنطقة الاستراتيجية.