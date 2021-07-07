الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 10:16

الأمم المتحدة تدعو للالتزام بمسار التفاوض في أزمة سد النهضة

الأمم المتحدة تدعو للالتزام بمسار التفاوض في أزمة سد النهضة
ونقلت مصادر صحفية عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن جوتيريش يؤيد دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث.

وقال دوجاريك إنه من المهم عدم القيام بأي عمل أحادي يمكن أن يؤدي إلى تقويض البحث عن حلول.

واعتبر أنه من المهم أن تواصل الدول الثلاث التزامها بالحوار بنية حسنة في تفاوض حقيقي.

وتأتي دعوة الأمم المتحدة، بعدما أخطرت إثيوبيا، مصر والسودان رسميا، بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة الخميس المقبل، بطلب مصري سوداني، أزمة المشروع الإثيوبي، فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.
مصدر : وكالات
رقم : 942056
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
7 تموز 2021
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
7 تموز 2021
السيد نصرالله ورسائل الحرب الإعلاميّة
7 تموز 2021
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟
7 تموز 2021
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
6 تموز 2021
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
6 تموز 2021
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
6 تموز 2021
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
6 تموز 2021
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
6 تموز 2021
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
5 تموز 2021
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
5 تموز 2021
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
5 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
السيد نصرالله ورسائل الحرب الإعلاميّة
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟