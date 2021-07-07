الحرس الثوري يزيح الستار عن صاروخ جديد مضاد للدروع

وتم الكشف عن النسخة الأرضية لصاروخ "الماس" المضاد للدروع، صباح اليوم، في مراسم ادخال معدات جديدة إلى خدمة القوات البرية للحرس الثوري، والتي أقيمت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.



في وقت سابق ، تم عرض النسخة الجوية لصاروخ "الماس" والذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من طراز أبابيل 3.



وصاروخ "الماس" هو صاروخ مضاد للدروع Top Attack يبلغ مداه 8 كيلومترات.



من جانبه،، أعلن قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، إن "الشباب في إيران نجح في توسيع محور المقاومة ونجح في كل الساحات وأغلقوا على العدو كل الثغرات".



وأضاف اللواء سلامي "أبناء إيران لن يسمحوا للأعداء بالتغلغل إلى داخل البلاد، وإن قواتنا المسلحة باتت تملك طائرات مسيرة متطورة ودبابات حديثة وقوة نارية هائلة".



وبين "نحن من سنختار ساحة الحرب وطبيتعها إذا واجهنا الأعداء، وسياستنا دفاعية لكن استراتيجيتنا هجومية"، لافتاً إلى إن "الجيل الجديد من القوات البرية للحرس الثوري الإيراني لا يختلف عن الأجيال السابقة".



