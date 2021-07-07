الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 11:02

تخت روانجي يؤكد على مواجهة ومعاقبة مرتكبي الأعمال ‘‘الإرهابية‘‘

تخت روانجي يؤكد على مواجهة ومعاقبة مرتكبي الأعمال ‘‘الإرهابية‘‘
وفي كلمته الثلاثاء خلال اجتماع المصادقة على قرار الجمعية العامة بعنوان "الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب" حيا تخت روانجي ذكرى القائد الشهيد قاسم سليماني بطل مكافحة الارهاب في العراق وسوريا الذي استشهد في عملية ارهابية اميركية في العراق، وجدد التزام ايران بمواجهة ظاهرة الارهاب ورفض كل اشكالها، واكد رفض وادانة المعايير المزدوجة والتعاطي المسيس في مكافحة الارهاب ومنها الاجراءات الاحادية التي تقوم بها بعض الدول في وضع الدول ومؤسساتها السيادية على ما يسمى بلائحة الارهاب.

واشار الى بعض جذور الارهاب ومنها الاحتلال والتدخل العسكري، معتبرا الاستراتيجية الاهم لمواجهة الارهاب هي الاهتمام بجذوره ومنها التصدي لاجراءات الحظر الاحادية غير الانسانية ضد الشعوب.

ورحب بادانة القرار للهجمات الارهابية ضد البنية التحتية النووية ومن ضمنها المنشآت النووية، هذه الهجمات التي من شانها ان تؤدي الى كوارث اشعاعية بيئية.

ونوه تخت روانجي الى تزامن مفاوضات هذا القرار مع اول هجوم ارهابي في العالم على منشآت نووية خاضعة لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نطنز وسط ايران يوم 11 نيسان /ابريل 2021 واشار الى التزام الدول على اساس هذا القرار بمواجهة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الاعمال الارهابية.

ولفت الى المعضلة الامنية الجديدة في المنطقة المتمثلة بتغيير اماكن ونقل الارهابيين الاجانب الى مناطق النزاع، مرحبا باعتراف القرار رسميا وادانته لهذا التهديد الارهابي الجديد.

واشار الى استشهاد 17 الفا من المسؤولين والمواطنين الايرانيين من ضمنهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس جهاز القضاء ووزراء ونواب برلمان وكذلك علماء نوويين ايرانيين من قبل الجماعات الارهابية وكذلك توفير الملاذ الآمن لعناصر هذه الجماعات الارهابية في بعض الدول الاوروبية واميركا الشمالية، منوها الى تعهد الدول المذكورة على اساس القرار بمكافحة الارهابيين وعدم توفير الملاذ الآمن لهم وحرية العمليات وتغيير الاماكن والانتقال واستقطاب الكوادر والتمويل واي دعم مادي وسياسي آخر وكذلك ضمان عدم وصول الارهابيين الى الاجواء الافتراضية الآمنة ضد الدول الاخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 942064
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
7 تموز 2021
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
7 تموز 2021
السيد نصرالله ورسائل الحرب الإعلاميّة
7 تموز 2021
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟
7 تموز 2021
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
6 تموز 2021
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
6 تموز 2021
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
6 تموز 2021
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
6 تموز 2021
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
6 تموز 2021
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
5 تموز 2021
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
5 تموز 2021
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
5 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
السيد نصرالله ورسائل الحرب الإعلاميّة
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟