صنعاء: إيقاف مواقع إعلام المقاومة يعتبر انتصاراً للمقاومة

وأوضح الشامي أنه لو لم يكن لسلاح الكلمة والمصداقية لإعلامنا المقاوم فاعلية لما سارع الأمريكيين لإغلاق المواقع الإلكترونية، داعيا إعلام المقاوم إلى العمل على إستراتيجية إعلامية مشتركة لتبادل الدعم.



من جانبه أشار وكيل الأمين العام لاتحاد التلفزيونات والإذاعات الإسلامية ناصر أخضر، إلى أنه في الوقت التي ينغمس الإعلام اليمني في معاناة الداخل ومواجهة العدوان غير انه لم ينسى القضايا الإقليمية خصوصا القدس وفلسطين، لافتاً إلى أن الإعلام اليمني تطور بشكل كبير في فترة قياسية واستطاع أن يقدم صورة اليمن الحر العزيز بصدق إعلاميه وشجاعتهم.



وأكد أن ما قامت به أمريكا تجاه الإعلام المقاوم يكشف عن ضيق الصدر تجاه ما يحققه الإعلام المقاوم خصوصا انه شريك في إفشال مشاريع الهيمنة الأمريكية.



وجدد التأكيد على وجوب أن يكون لدى الإعلام المقاوم خطط بديلة لأي محاولة للعدو لتعتيم إعلام المقاومة.