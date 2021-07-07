الرئيس روحاني يدعو إلى الاستثمار في قطاعي الصناعة والانتاج

وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اعرب الرئيس روحاني عن اسفه للمشاكل التي واجهها المواطنون بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا الى أن الاموال اللازمة قد تم تهيئتها لتنفيذ مشاريع اضافية لتوليد الكهرباء بطاقة 16 الف ميغاواط.



واشار روحاني الى ان البلاد تعاني من قلة الاستثمارات بسبب الحظر والقيود على التعامل مع المصارف العالمية موضحا ان 4 مليارات و500 مليون دولار كانت جاهزة للاستتثمار في قطاع الماء والكهرباء لكن الحظر الذي وضعه ترامب حال دون ذلك.



الى ذلك ذكر الرئيس روحاني انه سيفتتح غدا الخميس عدة مشاريع بكلفة 40 الف مليار دولار من بينها مشروع كبير في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد.



وفي جانب آخر من كلمته تطرق روحاني الى جهود حكومته في تطوير صناعات الصلب والنحاس والالمنيوم والبتروكيماويات ، مشيرا الى تحقيق انجازات كبيرة في هذا المجال ، كما أعلن أن عائدات الصناعات غير النفطية ارتفعت من 218 مليار دولار الى 346 مليار.