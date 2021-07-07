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الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 14:30

اصابات بصفوف الأمريكيين بهجوم صاروخي على ‘‘عين الأسد‘‘

اصابات بصفوف الأمريكيين بهجوم صاروخي على ‘‘عين الأسد‘‘
وذكر المصدر نقلا عن مصادر عراقية إن القاعدة تعرضت إلى القصف بأكثر من صاروخ.

وتصاعد اعمدة الدخان بعد استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أميركية بمحافظة الأنبار عقب استهداف صاروخي.

واضاف المصدر ان المتحدث باسم التحالف الامريكي أكد وقوع ٣ اصابات على الاقل نتيجه استهداف قاعده عين الاسد.

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الامريكي بالعراق انه تم استهداف قاعده عين الاسد ب ١٤ صاروخا

هذا وأكدت مصادر صحفية أن الهجوم على قاعدة عين الأسد أسفر عن إصابة خمسة أميركيين بجروح خطرة كحصيلة أولية.

وأكد مدير ناحية البغدادي في الأنبار غرب العراق ان القوات الأمريكية ردت على مصادر النيران وعلى مكان انطلاق الصواريخ.

وقال المصدر إن تشكيل " لواء ثأر المهندس " تبنى استهداف قاعدة عين الاسد بغرب العراق بـ 30 صاروخا من نوع غراد.
رقم : 942094
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