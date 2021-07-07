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الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 14:59

الاحتلال يجرف أراضي تابعة للأوقاف قرب المسجد الأقصى

الاحتلال يجرف أراضي تابعة للأوقاف قرب المسجد الأقصى
وأفادت مصادر مقدسية، أن الأرض على مفرق وادي الجوز بجوار منزل لعائلة الجلاد في منطقة قريبة من السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

وحذر مقدسيون من مخططات الاحتلال التي تستهدف المنطقة من خلال تهيئتها لاقتحامات المستوطنين ومن ثم السيطرة عليها.

ويحاول الاحتلال فرض تغييرات جذرية على معالم المدينة المقدسة، كسياسة احتلالية لتنفيذ مخططات الضم والتهويد.

وحي الصوانة هو الحي السكني الوحيد الذي يقع على المنحدر الغربي لجبل الزيتون.

وكشفت "لجنة الإشراف على البناء" الاستيطاني ، أنه سيعلن عن مناقصات للشروع ببناء وحدات استيطانية ضمن الخطة ٢٣١٨٥، في غضون أسابيع.
مصدر : وكالات
رقم : 942102
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