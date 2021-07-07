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الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 15:27

رئيس باكستان يحذر من "اضطهاد المسلمين في الهند"

رئيس باكستان يحذر من "اضطهاد المسلمين في الهند"
وقال الرئيس إن مستقبل السلام داخل الهند يعتمد بشكل كبير على المعاملة التي تلقاها لأقلياتها وخاصة المسلمين.

جاءت تصريحات الرئيس الباكستاني خلال خطاب له في المؤتمر الدولي حول “إضفاء الطابع المؤسسي لفكرة هندوتفا في الهند: منظور أمني إقليمي” نظمته إدارة العلاقات الدولية بجامعة الدفاع الوطني (NDU) بإسلام آباد، جمع مفكرين من إيران والولايات المتحدة والصين وألمانيا وباكستان للتداول بشأن تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم من منظور محلي لتطرف الهندوتفا.

وأضاف علوي بأن الهند لم تكن في نظرتها التاريخية دولة أبداً بل مزيجاً أكثر من 500 ولاية يمكن أن تنهار اليوم إذا لم توقف الإبادة الجماعية واضطهاد الأقليات.

وقال الرئيس أن أيديولوجية الهندوتفا يتم الترويج لها تحت رعاية حكومة رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي والذي سيخلق عنفاً واضطراباً في المجتمع الهندي.

كماأشار إلى أن الأعمال الوحشية ضد المسلمين وتطهيرهم العرقي في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني مظهر عملي لسياسات هندوتفا.
مصدر : وكالات
رقم : 942105
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