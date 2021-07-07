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الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 16:08
"قسد" تعلن إحباط هجوم صاروخي على حقل العمر النفطي شرقي سوريا
هذا وأكد مصدر اليوم الاربعاء وقوع هجوم ثاني بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة حقل العمر النفطية القريبة من الحدود العراقية السورية والتي تشغلها القوات الامريكية.
مصدر :
وكالات
رقم :
942113
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