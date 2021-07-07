كاتب لبناني: امريكا تقود حربا اقتصاديا بهدف تركيع شعوب المنطقة

وقال قبيسي ، إن "امريكا تسعى إلى فرض حصار اقتصادي واجتماعي لافقار شعوب المنطقة بدلا من الدخول في حرب مباشرة".



وأضاف أن "الحرب الاقتصادية بدأت فعليا بدليل تغييرات سعر صرف الدولار" ، مشيرا إلى أن "واشنطن تقود عدوانا شاملا يستهدف مختلف القطاعات بهدف تركيع شعوب المنطقة".



ولفت قبيسي إلى أن "الحرب الاقتصادية والاجتماعية ستكون البديل عن الحرب العسكرية المباشرة".



وكان الكاتب اللبناني وفيق ابراهيم أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن امريكا تهدف إلى ضرب اقتصاد خمس دول هي ايران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وتجويع شعوبها لصالح الغرب.