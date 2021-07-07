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الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 17:05

الأردن يبحث مع سوريا موضوع المياه الأسبوع المقبل

الأردن يبحث مع سوريا موضوع المياه الأسبوع المقبل
واستعرض الوزير النجار خلال لقائه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات رئيس وأعضاء كتلة الشعب النيابية في مجلس النواب، إجراءات الوزارة وخططها المتعلقة في قطاع المياه بمختلف جوانبه، وعلى رأسها التحديات التي تواجه القطاع خاصة خلال الصيف الحالي.

وكشف الوزير عن عزم الحكومة الشروع بالتواصل مع الجانب السوري للتباحث في موضوع المياه خلال الأسبوع القادم وأشار إلى إعلان الجانب الاسرائيلي استعداده لتزويد الأردن بـ50 مليون متر مكعب اضافية.

وأشار النجار إلى انخفاض الموسم المطري الأخير وتراجع تخزين السدود وخاصة المخصصة للشرب الموجب والوالة وكذلك الجهود المبذولة لايجاد مصادر مائية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد خلال الصيف الذي سجل ارتفاعا بنحو 17% نتيجة عودة عدد كبير من المغتربين وعطلة المدارس عوضا عن تواجد أعداد كبيرة من الاشقاء اللاجئين في مختلف مناطق المملكة وكذلك سعي الوزارة لتأمين الزراعة في مناطق وادي الأردن باحتياجاتها من مياه الري.

وبين الوزير أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لخفض الفاقد المائي من خلال تنفيذ مشاريع تحديث الشبكات المقدرة بنحو 360 مليون دولار ضمن مشاريع الفارة وكذلك الاعتداءات المتكررة من خلال الحملات المكثفة لضبطها مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا استثنائية لمواجهة مختلف الاستخدامات غير المشروعة.

من جانبهم، أكد النواب أهمية معالجة تحديات المياه، وإمكانية اللجوء إلى ايجاد مصادر جديدة وايلاء موضوع الفاقد والاعتداءات أهمية قصوى والاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي في مناطق جديدة خاصة الشرقية لزراعة الاعلاف وكذلك التوسع ببناء السدود والاستفادة من الحفائر في الزراعة مشيدين بالجهود المبذولة.
مصدر : وكالات
رقم : 942122
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