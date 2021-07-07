أزمة سد ‘‘النهضة‘‘ إلى مجلس الأمن

وقالت المصادر إن السيناريو الأول يتمثل في اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبير التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان، ومن ثم اصدار قرار يتبنى الرأى المصري السودانى، بايقاف الملء الثانى لسد النهضة وعدم اتخاذ أية اجراءات أحادية من الجانب الأثيوبى، والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الإتحاد الأفريقى، ويتم ذلك بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو.



أما السيناريو الثاني هو إلزام الجانب الأثيوبى بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل، والتى كانت طرفا فيها منذ عام 1902، وهى الإتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان .



والسيناريو الثالث، تشكيل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الاثيوبى، وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان.



والسيناريو الرابع، إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة، وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، ويحظى بدعم مصر والسودان.



أما السيناريو الخامس إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة، وتأثير على الأطراف الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا.



وفي هذا السياق فقد شكل إخطار إثيوبيا لمصر ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة ضربة قوية لجهودها في محاولة حل الأزمة بالحوار والتفاوض، و إثناء أديس أبابا عن المضي قدما في عملية الملء الثانية، التي تحتجز كميات أكبر من المياه، ما يؤثر على حصة دولة المصب.



وتلقى وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، فجر الثلاثاء، خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.



بدوره، رد الوزير المصري برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، ووصفه بأنه خرق صريح وخطير لاتفاق إعلان المبادئ (2015)، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.



من جهتها، أحاطت وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن بهذا التطور، الذي وصفته "بالخطير"، والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة، دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث".



وحذرت الخارجية من أن أضرار السد المتوقعة سوف تزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وستؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.



بدورها، علقت الولايات المتحدة الأمريكية على قرار إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيزيد التوتر على الأرجح، وحث جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.



لكن إثيوبيا تنفي نيتها إحداث أي ضرر لمصر أو السودان، وتقول إن الغرض من إقامة السد الأكبر في أفريقيا في الأساس هو الاستفادة من مواردها المائية في التنمية الاقتصادية، وتوليد الكهرباء بكميات كبيرة، وتصديرها للدول المجاورة.



ورغم اعتراض إثيوبيا على لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن المشكلة أفريقية ولا علاقة لها بالأمن والسلم الدوليين، فند سياسيون ومحللون أسباب لجوء دولتي المصب إلى مجلس الأمن، وأقصى ما يمكن الخروج به.



ويعقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة جلسة، الخميس، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، وكثفت الدبلوماسية المصرية والسودانية تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية لكسب دعم الدول الأعضاء بالمجلس في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مع إصرار الجانب الإثيوبي على اتخاذ الإجراءات الأحادية وإعلانه بدء عملية الملء الثانية للموسم الثاني على التوالي لخزان سد النهضة.



