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الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 18:40

"منظمة شنغهاي" ستبحث الوضع فى أفغانستان

"منظمة شنغهاي" ستبحث الوضع فى أفغانستان
وأشار وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية خلال لقاء في مقر الوزارة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، أشار إلى "الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، والاجراءات القمعية التي تمارسها إدارة السجون مع الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الإداري المناقضة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، حيث يخوض الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهرين ضد هذه السياسة والتدهور الخطير على أوضاعه الصحية".

يذكر أن كيان الاحتلال اعتقل أبو عطوان (28 عاما)، في أكتوبر من العام الماضي 2020، وحوله إلى الاعتقال الإداري، وأصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدة كل واحد منهما 6 شهور، وعليه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من مايو الماضي، حيث كان يقبع في سجن ريمون.

وطالب المالكي بسرعة التحرك "لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع الأسرى".

​كما طالب وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية، أعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة التحرك من خلال دولهم لـ"فضح هذه الانتهاكات ووقفها خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الأبارتهايد وفقا لمرجعيات عملية السلام والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين".وذكر حكيموف، الذي يشغل أيضا منصب سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، أن الوزراء سيتبنون في نهاية اللقاء بيانا مشتركا حول الوضع في أفغانستان.

وأضاف حكيموف: "من الواضح أنه مع الأخذ بالاعتبار الوضع الحالي في أفغانستان، يجب أولا وقبل كل شيء النظر في كيفية تطور الأحداث في هذا البلد. وستجري المناقشات ضمن مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك سيتم عقد لقاء منفصل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وأفغانستان على شكل مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان. وفي ختام كل ذلك، نخطط لاعتماد بيان حول الوضع في أفغانستان".

وأضاف السفير، أن الوزراء سيركزون أيضا على التحضير للقمة القادمة لمنظمة شنغهاي للتعاون. وأوضح الدبلوماسي الروسي: "سيتعين على الوزراء النظر في جدول أعمال كبير، يتعلق بشكل أساسي باجتماع قادة دول المنظمة. الحديث يدور عن قائمة الوثائق التي من المفترض تقديمها إلى القادة للنظر فيها".

وستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بشكل شخصي، في مدينة دوشانبيه يومي 16 و 17 سبتمبر.
مصدر : وكالات
رقم : 942135
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