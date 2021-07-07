تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بهجوم من الأراضي السورية

وقالت ولاية ماردين، في بيان، إن مركبة عسكرية كانت تقوم بدورية على طول الخط الحدودي في قضاء "قزيل تبة" التابع لماردين، المقابل لمحافظة الحسكة السورية، تعرضت لإطلاق نار من الجانب السوري، حسب قولهم.



وأوضح البيان أن الجندي الذي يقود المركبة أصيب بعيار ناري، ما أدى إلى انقلابها نتيجة فقدان السيطرة عليها، وإصابة 3 آخرين.



وأشار البيان إلى أن الجنود الأربعة نقلوا إلى مستشفى "قزيل تبة" الحكومي، مضيفا أن الجندي السائق توفي في المستشفى متأثرا بجراحه رغم محاولات الأطباء لإنقاذ حياته، فيما حالة الجرحى الثلاثة الصحية جيدة.