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الأربعاء 7 تموز 2021 ساعة 21:07

خطوة سعودية نحو أمريكا.. هل تتجاوز المطبات؟

خطوة سعودية نحو أمريكا.. هل تتجاوز المطبات؟
وفي هذا الصدد كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل الزيارة الأولى لخالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ولقائه مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" ومسؤولي وزارة الدفاع.

وقالت الوسائل الإعلامية التي ركزت على زيارة الوفد السعودي لما لها من أهمية في تبيين بعض الابهامات في العهد الجديد من العلاقات السعودية الاميركية، أن مباحثات شقيق ولي العهد السعودي مع "سوليفان" تناولت الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية، والأمن الإقليمي، والالتزام الأمريكي بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها فيما تواجه هجمات من الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وايضا فقد تطرق الجانبان الى أهمية تنسيق الجهود لضمان انتعاش اقتصادي عالمي قوي، ودفع أجندة المناخ، وتهدئة التوترات في المنطقة، بحسب الشبكة الأمريكية.

ويقول محللون سياسيون أن الوفد السعودي يحمل رسائل عدة من الرياض و أبرزها سياسة الأخذ والعطاء في المصالح من خلال التودد لإدارة بايدن على غرار إدارة ترامب.

وفي السياق أكد مستشار الأمن القومي لابن سلمان أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في السعودية، واتفق معه على البقاء على اتصال بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة بشأن هذه القضايا وغيرها.

وبدوره المتحدث باسم البنتاجون "جون كيربي" مستشار الأمن القومي قال إن وكيل وزارة الدفاع للسياسة "كولين كال" التقى خالد بن سلمان لإعادة التأكيد على العلاقة الدفاعية الأمريكية السعودية، وأكد على التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها، تأكيد تناقضه تحركات واشنطن الأخيرة القاضية بسحب الباتريوت الذي يصد بعضا من صواريخ الجيش اليمني واللجان الشعبية المتجه نحو قصور الملك وأمرائه.

وتقول مصادر صحفية أن الوفد السعودي ناقش في واشنطن الجهود المبذولة لإنهاء العدوان على اليمن والتزام الولايات المتحدة والسعودية بما يسمى مواجهة دور الجمهورية الإسلامية في المنطقة.

وخالد بن سلمان هو أرفع مسؤول بالسعودية يزور واشنطن منذ دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض الذي وصف المراقبون لشأن الاقليمي زيارته الى واشنطن بأنها تأتي من منطلق ترميم العلاقات بين البلدين بأي شكل من الأشكال.
 
رقم : 942154
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