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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 07:53

قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير منتصر الشلبي

قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير منتصر الشلبي
وذكرت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها اليات عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا وداهمت منزل الأسير شلبي وبدأت باخلاء المنازل المجاورة تمهيدا لهدمه.

وأضافت ان قوات الاحتلال وضعت كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل قبل ان تقوم بتفجيره وتدمره بشكل كامل.

وكانت ،ظهر أمس الاربعاء، قررت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي تأجيل هدم منزل الإسير منتصر شلبي منفذ عملية زعترة والتي أدت إلى مقتل مستوطنة قبل شهرين وذلك بناءعلى طلب اميركي.

وقالت مصادر عبرية أن التأجيل جاء تحسبا من حدوث أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة حيث طلبت واشنطن وقف هدم المنزل كونه يحمل الجنسية الأمريكية وكونه رجل اعمال .

وأوضحت المصادر أنه وبناءً على طلب الأمريكيين في المستوى السياسي، فقد تقرر إعادة النظر في الهدم، مؤكدةً أن التقديرات في جيش الاحتلال تُشير إلى أن منزل منتصر شلبي سيتم تدميره في نهاية المطاف، ولا مفر من ذلك. على حد زعمها

يشار إلى أن الشاب منتصر شلبي (44 عامًا)، نفذ عملية إطلاق نار على حاجز زعترة في نابلس قبل نحو شهرين، مما أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 942221
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