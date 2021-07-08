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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 09:30

اندلاع مواجهات وإصابة شاب بملاحقة قوات الاحتلال في بيتا

اندلاع مواجهات وإصابة شاب بملاحقة قوات الاحتلال في بيتا
وذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن الشاب أصيب برضوض نتيجة سقوطه قبل نقله للمشفى لاستكمال العلاج.

وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال متمركزة في محيط بؤرة "افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح أطلقوا النار والقنابل الغازية صوب شبان الإرباك الليلي في البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

ويواصل حراس الجبل والنشطاء فعاليات المقاومة والإرباك الليلي بأشكالها كافة على جبل صبيح والطرق المؤدية إليه في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونشطت في الآونة الأخيرة وحدة المشاعل التي حمل شبابها الملثمون صور الشهداء في رسالة للاحتلال باستعدادهم للتضحية حتى إجبار الاحتلال على إخلاء جبل صبيح.

ويؤكد سكان بلدة بيتا أن الفعاليات ستستمر حتى إزالة المستوطنة بالكامل وعودة أصحاب الأرض إلى الجبل وإزالة المستوطنة من المكان.

ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا، ويمتد من ساعات المساء حتى ساعة متأخرة من الليل.

وتعمل وحدة الكوشوك على حرق أعداد كبيرة من الإطارات التي تغطي سماء المنطقة وتربك المستوطنين الموجودين على جبل صبيح.

كما استخدم ثوار بيتا أشعة الليزر ومكبرات الصوت لخلق حالة من الإزعاج والإرباك للمستوطنين وجنود الاحتلال.

واستشهد خلال المواجهات المستمرة منذ 70 يوماً 4 شبان، وأصيب المئات منهم العشرات بالرصاص الحي.
رقم : 942245
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