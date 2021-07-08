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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 09:45

دبلوماسي إيراني: لا قيود تمنعنا من إنتاج وقود 'السيلسيد' النووي

دبلوماسي إيراني: لا قيود تمنعنا من إنتاج وقود
جاء ذلك في تغريدة نشرها آبادي، الأربعاء، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شدد فيها على أن ذلك الوقود، تقنية تحتاجها بلاده "إذ يقدم مساهمة كبيرة في إنتاج أدوية إشعاعية لها أهميتها في مجال الطب النووي".

وأضاف موضحًا أن هناك 800 ألف مريض في بلاده يحتاجون كل عام إلى أدوية إشعاعية يتم إنتاجها في مركز طهران للأبحاث النووية، وأن جودة المنتج وكميته سترتفع بشكل كبير مع الوقود النووي الحديث "السيليسيد".

ولفت آبادي إلى بيان صدر عن إيران في يناير/كانون ثان 2019 بخصوص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPoA)، مشيرًا أنه منذ ذلك التاريخ ، لم تقيد بلاده برنامجها النووي، وإنما تتصرف وفقًا للمتطلبات الفنية.

وأكد أنه حتى أثناء تطبيق الاتفاق النووي، لا توجد قيود على هذا الوقود، ولا يوجد نهج يمنع الدول التي لديها ذلك الوقود النووي من مشاركته مع إيران.

وبيّن أن وقود "السيليسيد" طرح ضمن المباحثات التي تشهدها العاصمة النمساوية فيينا، منذ 3 أشهر بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، مشددًا على أن أيًا من الدول المنتجة لهذا الوقود لم تكن مستعدة لتقديم ضمان أكيد لإيران بشأن هذا الموضوع.

واستطرد آبادي متسائلا "هل تستطيع الدول المتخوفة أن تجيب على سؤال لماذا ولأي سبب منطقي لا ينبغي لإيران أن تبدأ في مثل هذا الإنتاج وهي تمتلك التكنولوجيا اللازمة لذلك؛ لا سيما أن تلك الدول ليست مستعدة لتوفير مثل هذا الوقود لنا".

وفي إشارة إلى الدعم الذي يتعين تقديمه لإيران في تحسين جودة المنتجات الصيدلانية الإشعاعية في نطاق الاتفاق النووي المبرم معها، زعم آبادي أن أطراف الاتفاق امتنعوا عن التقيد بهذا الالتزام ولم يتم اتخاذ أي خطوات في مجال أكثر الأسلحة النووية سلمية.

وفي 28 يونيو/حزيران المنصرم، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أعلنت أنها تعتزم إنتاج "يورانيوم معدني" أو "صفحة وقود" باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، لوقود مفاعل طهران.

جدير بالذكر أن الاتفاق النووي لا يسمح لإيران بأعمال البحث والتطوير بمحال تصنيع البلوتونيوم أو تعدين اليورانيوم، حيث يعتبر الخبراء أن معدن اليورانيوم أمر بالغ الحساسية، حيث يستخدم في صنع أسلحة نووية.
مصدر : وكالات
رقم : 942248
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