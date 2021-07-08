الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 تموز 2021 ساعة 10:20

باسيل: اعتذار الحريري عن عدم التشكيل هو خسارة بالنسبة الينا

باسيل: اعتذار الحريري عن عدم التشكيل هو خسارة بالنسبة الينا
ورداً على سؤال في شأن إمكان التفاهم مع الحريري إذا تشكلت الحكومة، قال باسيل: "في الماضي تفاهمنا مع الحريري على الكثير من المواضيع، وبإمكاننا اليوم الاتفاق، ولا شيء من جهتنا يمنعنا من التفاهم معه، وأنا جاهز كما في السابق للنقاش في كل الأمور وسنجد مساحة مشتركة تصبّ في مصلحة الجميع".

وفي موضوع إصرار"التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية على تسمية الوزيرين المسيحيين، أكّد باسيل أن "الرئيس عون لم يطالب يوماً بتسمية اي من الوزيرين المسيحيين، والاقتراح المنطقي يقضي بموافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على اسمين من لائحة مقترحة عليهما تتضمّن أسماء اختصاصيين غير محسوبين على أي منهما، فيتفقان على الإسمين بما يؤدّي الى ان لا يحصل رئيس الجمهورية بأي شكل على الثلث الضامن، ولا تنحصر كذلك التسمية بالرئيس المكلّف. كما انّ موضوع الثقة قد تمّ معالجته، فلماذا الاعتذار ؟".
مصدر : وكالات
رقم : 942262
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
7 تموز 2021
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
7 تموز 2021
السيد نصرالله ورسائل الحرب الإعلاميّة
7 تموز 2021
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟
7 تموز 2021
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
6 تموز 2021
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
6 تموز 2021
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
6 تموز 2021
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
6 تموز 2021
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
6 تموز 2021
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
5 تموز 2021
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
5 تموز 2021
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
5 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
السيد نصرالله ورسائل الحرب الإعلاميّة
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟