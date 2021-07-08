القوات العراقية تحبط تفجير 4 عبوات ناسفة شمالي بغداد

وقالت عمليات بغداد في بيان، أنه تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ،أمس الاربعاء، من ضبط وتفكيك أربع عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين في منطقة هور الباشا شمالي بغداد.



وأضاف البيان "تمكنت قوة من اللواء22 في فرقة المشاة السادسة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة من ضبط وتفكيك أربع عبوات ناسفة في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد".



وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت سايقا، إحباط محاولة لعناصر من تنظيم داعش لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في بغداد.



ووفقاً لبيان، "تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال عملية أمنية واسعة وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية واستخبارات مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني، من إحباط محاولة لعصابات داعش الإرهابية لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية".



البيان أضاف، أنه "جاءت العملية بعد رصد مجموعة مكونة من ثلاثة إرهابيين بواسطة الكاميرات الحرارية، تم معالجتهم بواسطة نصب كمين محكم لهم من قبل الفوج الثالث لواء (59) ضمن مناطق شمالي بغداد، أدى الى إصابة أحدهم ولاذ البقية بالفرار بعد حملهم للإرهابي المصاب، حيث شرعت قوة أمنية بملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".



وشهدت محافظات عراقية، مؤخراً، موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء، بين المدن، خاصة تلك الواقعة، في مناطق بعيدة، وغير مأهولة بالسكان، وهو ما دعا وزارة الداخلية العراقية، إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.