قطر وباكستان تبحثان التعاون العسكري

وأفادت مصادر صحفية بأن رئيس الأركان الباكستاني يزور البلاد حالياً، دون توضيح مدة الزيارة أو موعد وصوله.



وأوضحت المصادر أنه خلال اجتماع بين المسؤولين العسكريين في الدوحة، "جرى استعراض العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها".



وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية والباكستانية، وفق المصدر ذاته.



جدير بالذكر أن البلدين يرتبطان بعلاقات واتصالات عسكرية قوية، حيث وقعا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون العسكري.



ومن أبرز هذه الاتفاقيات الاتفاق المتعلق بانتداب أفراد القوات الباكستانية إلى قطر عام 1985، والتعاون الدفاعي عام 2010، ومذكرة تفاهم لأنشطة البحث والتعاون الأكاديمية عام 2016.