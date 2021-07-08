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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 12:10

موسكو تدعو طوكيو لتوضيح حقيقة تحالفها العسكري مع واشنطن

موسكو تدعو طوكيو لتوضيح حقيقة تحالفها العسكري مع واشنطن
وأوضح وزير الخارجية الروسي ،في كلمة ألقاها في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، أن اليابان أكدت لروسيا في وقت سابق، أنها لن تسمح مطلقا بنشر أسلحة على أراضيها من شأنها أن تشكل تهديدا لروسيا، لكنها الآن تفعل ذلك تماما، معلنة تحالفها مع الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف: "آمل أن الأسئلة التي طرحناها على زملائنا اليابانيين حول التهديدات الأمنية التي يشكلها التحالف العسكري مع الولايات المتحدة ستؤخذ على محمل الجد، عندما يستأنف حوارنا"، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن، قنوات عديدة معطلة.

من جهة اخرى، قال لافروف، إنه يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة استقرار الوضع، والتحريض على بعض الاحتجاجات، حتى الاحتجاجات العنيفة منها، كما يحب الغرب أن يفعل دوما.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه "قد يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن "هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق".

هذا وستجري الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها والبرلمانية منها، في 19 أيلول 2021، في يوم التصويت الموحد.

يذكر أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أشار في وقت سابق، إلى أن هناك محاولات خارجية لتأجيج التوتر الاجتماعي في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أهمية اعتراض أي محاولات لإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية وحقوق المواطنين الروس.
مصدر : وكالات
رقم : 942281
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