الشيخ قبلان: جبريل أفنى حياته على طريق القدس وفلسطين

و قال قبلان ،اليوم الخميس في بيان: باسمي وباسم كل حر ومقاوم عاش القضية الفلسطينية ومناهضة كل أنواع الاستعمار الخبيث الذي زرع في هذه الأمة ترسانة احتلاله وعدوانه على شكل كيانات دموية ووكلاء خيانة، أتقدم من الشعب الفلسطيني والفصائل المقاومة والجبهة الشعبية (القيادة العامة) بأحر التعازي بوفاة القائد الكبير أحمد جبريل "أبو جهاد" الذي أفنى حياته على طريق القدس وفلسطين، وثبت يوم تحولت سوريا ميزان مقاومة وعنوان ممانعة وشرف، سائلا الله تعالى له الرحمة والمغفرة والرضوان.



وأضاف المفتي الجعفري: وإذ ننعاه قائدا حرا وفيا نؤكد أن القدس وفلسطين ميزان أمة وخريطة محور وطريق انتصارات بها نعيش عزة أمجادنا وصدق خيارنا وإليها ننتمي، وقد منّ الله على هذا القائد الكبير بأن رأى بأم عينه كيف دكت صواريخ غزة تل أبيب وطوقتها بالذعر والرعب، وليتأكد عن قرب أن العد العكسي لتحرير القدس وفلسطين بدأ، وأن الكرامة والعزة تبدأ وتنتهي بخيار المقاومة وشرف الميادين، وهو سر عزة لبنان الذي يعيش اليوم زعيق أكبر حصار أميركي بخلفية الثأر ممن حولوا الأوطان حصون عزة وميادين فخر ومواعيد انتصارات.