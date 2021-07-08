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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 14:32

مستوطنون ينتهكون حرمة مسجد حسن بيك في يافا المحتلة

مستوطنون ينتهكون حرمة مسجد حسن بيك في يافا المحتلة
وقال إمام المسجد الشيخ أحمد أبو عجوة إن المسجد تعرض لرشق واجهته بالحجارة، لكن لا يستبعد تنفيذ الاعتداء بأسلوب آخر.

وتعرض مسجد حسن بيك المقام في حي المنشية بيافا لعدة اعتداءات عنصرية من المستوطنين، لكن دون أن تنفذ شرطة الاحتلال اعتقالات أو تقدم لوائح اتهام ضد الجناة.

وحملت الفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية في يافا شرطة الاحتلال وأجهزة أمنه المختلفة المسؤولية كاملة عن الاعتداءات التي تقع على المسجد وعن تبعات ذلك.

وذكرت أن شرطة الاحتلال لم تقم بدورها بالقبض على المعتدين، وأنه في حال تم اعتقال أحدهم فإن التساهل في الأحكام القضائية مع المجرمين يُعد تشجيعًا للآخرين للاستمرار في مسلسل الاعتداءات على المسجد.
مصدر : وكالات
رقم : 942302
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