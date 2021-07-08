السماح للأردنيين بالسفر إلى سوريا دون موانع

وقال الخصاونة خلال زيارته معبر حدود جابر ،اليوم الخميس، بشأن منصة القادمين عبر الحدود إن الحكومة قادرة على التعامل مع رقم أكبر من 150 شخصا يوميا، طالبا الوصول إلى 500 شخص يوميا خلال أسبوع على الأقل.



وأكد أنه لم تتبق موجبات لمنع الأفراد الأردنيين من عبور حدود جابر، طالبا البدء بإجراءات الترتيبات المتعلقة بالسماح للأردنيين من خارج الفئات المسموح لها حاليا بالمغادرة، ووضعها موضع التنفيذ لكي يصبح معبر جابر معبرا عاملا.



وطلب تعميم ذات الاجراءات على معبر الكرامة في الفترة القادمة.



ودعا رئيس الوزراء الأردني المواطنين إلى "عدم التعرض لرجال الضابطة العدلية العاملة على المعبر، حفاظا على انسيابية الحركة وأرزاقهم وكرامة الأمن".



وكان رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، وصل اليوم الخميس إلى معبر جابر الحدودي في مستهل جولة تشمل مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها لمحافظات ومناطق المملكة.