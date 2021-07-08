الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 تموز 2021 ساعة 14:39

السماح للأردنيين بالسفر إلى سوريا دون موانع

السماح للأردنيين بالسفر إلى سوريا دون موانع
وقال الخصاونة خلال زيارته معبر حدود جابر ،اليوم الخميس، بشأن منصة القادمين عبر الحدود إن الحكومة قادرة على التعامل مع رقم أكبر من 150 شخصا يوميا، طالبا الوصول إلى 500 شخص يوميا خلال أسبوع على الأقل.

وأكد أنه لم تتبق موجبات لمنع الأفراد الأردنيين من عبور حدود جابر، طالبا البدء بإجراءات الترتيبات المتعلقة بالسماح للأردنيين من خارج الفئات المسموح لها حاليا بالمغادرة، ووضعها موضع التنفيذ لكي يصبح معبر جابر معبرا عاملا.

وطلب تعميم ذات الاجراءات على معبر الكرامة في الفترة القادمة.

ودعا رئيس الوزراء الأردني المواطنين إلى "عدم التعرض لرجال الضابطة العدلية العاملة على المعبر، حفاظا على انسيابية الحركة وأرزاقهم وكرامة الأمن".

وكان رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، وصل اليوم الخميس إلى معبر جابر الحدودي في مستهل جولة تشمل مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها لمحافظات ومناطق المملكة.
مصدر : وكالات
رقم : 942304
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
8 تموز 2021
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
8 تموز 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
8 تموز 2021
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
7 تموز 2021
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
7 تموز 2021
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
7 تموز 2021
السيد نصرالله ورسائل الحرب الإعلاميّة
7 تموز 2021
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟
مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ وداعميها إلى العالميّة.. ما الذي يرعب ‘‘تل أبيب‘‘؟
7 تموز 2021
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
التطبيع والمناورات مع الاحتلال شرعنة لوجوده ودعم لدمويته
6 تموز 2021
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد
6 تموز 2021
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
وقفة أمام سفارة الرياض بالأردن لذوي معتقلين أردنيين وفلسطينيين
6 تموز 2021
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
بركان شعبي عراقي ناقم على الوجود الأمريكي... هل ينفجر حرباً بوجه واشنطن؟
6 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟