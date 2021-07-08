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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 15:31

الرئيس روحاني يدشن خمسة مشاريع وطنية ضخمة شرقي البلاد

الرئيس روحاني يدشن خمسة مشاريع وطنية ضخمة شرقي البلاد
وخلال اجتماع عقد بالمناسبة اليوم (الخميس)، عبر الفيديو، صرح رئيس الجمهورية: اطلقنا اليوم المرحلة التاسعة والسبعين من الخطة الوطنية لانشاء المشاريع الوطنية وسنواصل افتتاح المشاريع المتبقية حتى آخر فرصة لدينا في الحكومة الحالية.

وأضاف: "افتتاح هذه المشاريع يحمل رسالة بالغة الأهمية للأصدقاء والأعداء وهي أن الشعب الإيراني العظيم وبفضل المواهب التي يتمتع بها وشركاته المعرفية وبنوكه وأسواقه المالية، والمشاركة الواسعة لأبنائه والاستخدام الأمثل لجميع مرافق البلاد والتقنيات المهمة التي يمتلكها قادر على الإنتاج والقفز في الإنتاج عند الحرب الاقتصادية. وأن يشهد كل يوم وكل أسبوع افتتاح مشاريع مهمة للغاية في البلاد.

وأشار رئيس الحكومة الثانية عشرة الى ان افتتاح مجمع ضخم للصلب، يحتوي على فرن عمودي لصهر الحديد، لأول مرة بعد انتصار الثورة الإسلامية، يدل على أن شعبنا وشبابنا ومهندسينا وعمالنا لا يترددون ولو للحظة واحدة في المضي قدما في سبيل رفعة إيران العزيزة وشموخها.
رقم : 942308
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