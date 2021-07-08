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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 15:45

لافروف يبحث مع وزير الخارجية الهندي المستجدات الاقليمية

لافروف يبحث مع وزير الخارجية الهندي المستجدات الاقليمية
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها نشرته عبر موقعها على الإنترنت: "سيجري الوزراء تدقيقا لوجهات النظر حول مواضيع التعاون في منصات الأمم المتحدة، ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، في شكل روسيا والهند والصين، وكذلك بشأن المشاكل العالمية والإقليمية الرئيسية، بما في ذلك العملية السياسية في أفغانستان، والتسوية في سوريا، والوضع حول البرنامج النووي الإيراني، وتشكيل بنية أمنية موثوقة وغير قابلة للتجزئة في المحيطين الهادئ والهندي".

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان المجالات الرئيسية للعلاقات الروسية الهندية، مع مراعاة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق والاتصالات المقبلة، بما في ذلك على أعلى المستويات.

في وقت سابق، أفادت الأنباء أن زيارة وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، إلى موسكو تبدأ اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف.
مصدر : وكالات
رقم : 942311
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