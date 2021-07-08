"حماس" تعلق على تفجير منزل الأسير منتصر الشلبي من قبل الاحتلال

واعتبر قاسم في تصريح أن استمرار جيش الاحتلال في سياسة هدم المنازل يؤكد "عجزه الكامل عن وقف ثورة شعبنا في الميدان ويدل على غباء المستعمر الإسرائيلي الذي مارس هذه السياسة منذ احتلاله لأرض فلسطين، وفشل في كل مرة في كسر إرادة النضال للشعب الفلسطيني".



وفجر جيش الاحتلال منزل الأسير منتصر شلبي فجر اليوم الخميس، من بلدة ترمسعيا بشمال رام الله، بذريعة قيامه بعملية إطلاق نار عند حاجز زعتره قبل شهرين.



وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا وداهمت منزل الأسير شلبي وبدأت بإخلاء المنازل المجاورة تمهيدا لهدمه.



وأضافت المصادر أن القوات وضعت كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل قبل ان تقوم بتفجيره وتدمره بشكل كامل.