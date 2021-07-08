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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 16:11

الصحة الايرانية: اكثر من 23 ألف إصابة و 136 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اكثر من 23 ألف إصابة و 136 حالة وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 23 الفا و 391 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 327 الفا و 526 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1706 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3420 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي مليونين و 981 ألفا و 19 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 136 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 85 الفا و 397 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4 ملايين و 517  الفا و 607  اشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى مليونان و 90 الفا و 510 اشخاص الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 6 ملايين و 608  الاف و 117 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 24 مليونا و 276 ألفا و 402 إختبار للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 120 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 182 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 146 مدينة.

 
رقم : 942319
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