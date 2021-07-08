‘‘الجوع تضامنا‘‘.. 20 أسيرا فلسطينيا لدى كيان العدو يضربون عن الطعام

ويواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان صاحب الثماني والعشرين عاما من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي، ولليوم الخامس عن تناول الماء، رفضًا لاعتقاله الاداري.



وافاد مصدر بأن أسماء الأسرى المضربون عن الطعام هي: الأسير معتز حامد، الأسير نور الهصيص، الأسير ابراهیم دغلس، الأسير علي شملاوي، الأسير محمد شیخة، الأسير اسماعيل علي، الأسير محمد دغره، الأسير تحرير زيد، الأسير نضال جبارين، الأسير صبري الخضور، الأسير مهند نواوره، الأسير عقاد كشمر، الأسير هشام عوض، الأسير محمد ملحم، الأسير عامر بركة، الأسير حسن عوفه، الأسير كنعان كنعان، الأسير محمد أبو عره، الأسير خليل أبو عرام، الأسير كفاح حطاب.



وتقول مصادر مطلعة على وضع الأسير الصحي بأنّ أبو عطوان يعاني من نحول شديد في جسده، وبداية فقدان القدرة على الكلام، وآلام حادة في الصدر والظهر وتحديداً الجهة اليسرى، إضافة إلى أوجاع شديدة في البطن، وعدم القدرة على تحريك أطرافه السلفى، مواجهاً احتمالية الوفاة المفاجئة، أو الإصابة بعجز مزمن، بحسب الأطبّاء.



كما حذرّت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو عطوان.



وكان الأسير أبو عطوان بعث رسالة مؤثرة ناشد فيها "الفلسطينيين وأحرار العالم التدخل لإنقاذه من الاحتلال الذي يطبّق عليه سياسة الموت البطيء"، وذلك قبل أن يذيّل رسالته بتوقيع "الشهيد مع وقف التنفيذ".



والأسير أبو عطوان من دورا جنوب الخليل، اعتقله الاحتلال في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وأصدر بحقّه أمري اعتقال إداريّ، مدة كل منهما 6 أشهر، وهو أسير سابق واجه الاعتقال الإداريّ سابقًا، وخاض عام 2019 إضرابًا عن الطعام، ويعد هذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ.



ويذكر أن الغضنفر قد شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار المنصرم، وكان يقبع في سجن “ريمون”، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين “ريمون” لمدة 14 يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل “أوهيلي كيدار”، واحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.



وكانت قد عقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" في 31 أيّار الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداري، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف.



وفي العاشر من حزيران المنصرم عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.



وفي 21 حزيران المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ما استدعى الأطباء للتدخل الطبي السريع.



وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.



في 24 من حزيران الفائت، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى “أسير” غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.



وفي سياق متصل يواصل الأسير منيف أبو عطوان من الخليل، والمحكوم بالمؤبد وأمضى 18 عاما في سجن “ريمون”، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ15 على التوالي، إسنادا لابن شقيقته الغضنفر.



ووقّع أكثر من 24 الف أمريكي على عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ابو عطوان، بعد أن أطلق نشطاء فلسطينيون في الولايات المتحدة حملة للتضامن معه، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني حسب رغبته، لتقلي العلاج الطبي المناسب.



وحمّلت العريضة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن حياة أبو عطوان، نتيجة تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، وبدء فقدان قدرته على الكلام بعد إضرابه منذ أيام عن الشراب أيضًا.