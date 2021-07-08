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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 18:21

رئيسي يعزي برحيل احمد جبريل

رئيسي يعزي برحيل احمد جبريل
أكد الرئيس الايراني المنتخب، يوم الخميس، ان احمد جبريل كان في جملة المخلصين الحقيقيين للقضية الفلسطينية ومن الداعمين الحقيقيين لمحور المقاومة، حيث بقي صامدا على هذا الصراط في خضم طوفان الحوادث.

وفي بيان له بمناسبة رحيل المناضل والمجاهد الصامد، القيادي الفلسطيني الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، الفقيد احمد جبريل، أعرب آية الله ابراهيم رئيسي عن اسفه وحزنه لتلقيه خبر رحيل الفقيد احمد جبريل، مضيفا أن هذا المجاهد الصامد لم يتخل عن بذل الجهود حتى آخر لحظة من عمره من اجل تحرير القبلة الاولى للمسلمين، وقد ضحى في هذا المسار بنجله.

وأضاف رئيسي: ان "ابو جهاد" كان من جملة المخلصين الحقيقيين للقضية الفلسطينية ومن الداعمين الحقيقيين لمحور المقاومة، وقد بقي صامدا على هذا الصراط في خضم طوفان الحوادث.

وتقدم الرئيس الايراني المنتخب بالتعازي الى الأسرة المحترمة للفقيد الراحل ورفاق درب النضال، والى الشعب الفلسطيني المضطهد والى جميع حماة القدس الشريف، متمنيا له المغفرة وعلو الدرجات.
رقم : 942329
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