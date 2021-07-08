ماتوصلت إليه الدول الضامنة لأستانة 2021

وتناول البيان الثلاثي المشترك عدت محاور رئيسية في سوريا، فقداتفقت الدول الضامنة لصيغة أستانا (روسيا، تركيا وإيران)، على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على مسلحي تنظيم "داعش" وغيرهم من الإرهابيين في سوريا.



وافادت مصادر مطلعة على البيان "اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على داعش، جبهة النصرة هيئة تحرير الشام، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي".



وأكدت روسيا، تركيا وإيران على رفضها الاستيلاء غير القانوني على عائدات بيع النفط السوري.



وووفق ماجاء في البيان "أكد ممثلو ايران وروسيا وتركيا كدول ضامنة لصيغة أستانا ... معارضتهم للاستيلاء والتحويل غير القانونيين على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية السورية".



وأدانت الدول الضامنة لصيغة أستانا الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا مؤكدة على أنها انتهاك للقانون الدولي ويجب إيقافه.



وافاد البيان: "تم استنكار الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والسيادة السورية ودول الجوار وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، وطالبت بوقفها".



واتفقت الدول الضامنة لصيغة أستانا، على ضرورة الحفاظ على الهدوء في إدلب السورية، من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقيات.



وجاء في البيان المشترك: "درسنا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وشددنا على ضرورة الحفاظ على الهدوء "على الأرض" من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب".



واتفقت روسيا، تركيا وإيران، على أن الاجتماع المقبل بصيغة أستانا بشأن سوريا، سيعقد بنهاية العام الجاري في نور سلطان.



ووفق اشار اليه البيان: "قررنا عقد الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان نهاية عام 2021 مع مراعاة الوضع الصحي والوبائي".



بالإضافة إلى ذلك ، أشارت روسيا وتركيا وإيران مرة أخرى إلى الاتفاق ، المنصوص عليه في البيان الختامي للقمة في 1 يوليو 2020 ، على عقد القمة الثلاثية المقبلة في ايران بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.