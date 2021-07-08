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الخميس 8 تموز 2021 ساعة 22:12

برهم صالح يشدد ضرورة تأمين حصة العراق المائية

برهم صالح يشدد ضرورة تأمين حصة العراق المائية
وذكر بيان للرئاسة العراقية،أن" رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل وزير الموارد المائية مهدي رشيد،وجرت خلال اللقاء مناقشة الوضع المائي وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وحصة العراق المائية وإمداداتها".

وأكّد رئيس الجمهورية وفقاً للبيان" أن ملف المياه يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي وهذا يستدعي إيلاءه أولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل، مبيناً"ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق، ومشيراً إلى" الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد".

وشدد الرئيس صالح على"وجوب صيانة السدود وحماية المسطحات المائية والأهوار، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف".

من جانبه قدم الوزير مهدي رشيد "استعراضاً بشأن خطط الوزارة في ملف المياه ومواجهة التحديات التي تكتنفها، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية".
مصدر : وكالات
رقم : 942364
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